Überfall auf Hotel: Nachtportier vertreibt Täter mit Buch

20 - 25 Jahre alt

schlanke Gestalt

bekleidet mit schwarzer Jacke (ähnlich Typ Regenjacke) und dunkler Hose

Der Täter forderte mit einem Messer und Pfefferspray die Herausgabe von Geld. Er sprühte Pfefferspray auf sein Opfer, das sich mit dem Werfen eines Buches erfolgreich zur Wehr setzte - der Täter flüchtete.Gegen 02:00 Uhr wurde der Nachtportier eines Hotels in der Frohsinnstraße durch einen maskierten Mann aufgesucht, der bewaffnet Geld forderte. Hierbei hielt er dem 57-Jährigen ein Messer mit etwa 30 cm langer feststehender Klinge und ein Pfefferspray vor. Nachdem der Portier über kein Geld verfügte, verlieh der Täter seiner Forderung Nachdruck und sprühte das Spray auf sein Opfer. Der Angestellte warf ein Buch nach dem Angreifer, der hieraufhin ohne Beute zu Fuß das Weite in Richtung Heinsestraße suchte. Der Portier verständigte umgehend die Polizei.Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen, bei denen Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg, der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sowie den Operativen Ergänzungsdiensten Aschaffenburg beteiligt waren, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der 57-Jährige trug keine bleibenden Verletzungen davon und bedurfte keiner medizinischen Behandlung.Der Angreifer sprach deutsch mit osteuropäischen Akzent und wurde wie folgt beschrieben:Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise in dem Fall unter Tel. 06021/857-1732.

Polizei