Bewaffneter Raubüberfall in Damm: Polizei ermittelt Verdächtige

Am vergangenen Dienstag ging bei der Polizeieinsatzzentrale gegen 04:30 Uhr Mitteilung über einen Raubüberfall im Stadtteil Damm ein. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen Lebensmittelhändler, der gerade von zu Hause aus auf seinem Weg zum Großmarkt war. Als der 43-Jährige seine Wohnung verließ, kamen zwei maskierte Männern auf ihn zu, die ihm wortlos Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Der Angegriffene fiel zu Boden und wurde von einem der Täter festgehalten, während der andere ihn durchsuchte. Die Männer beraubten ihr Opfer seiner Barschaft von mehreren tausend Euro. Hiernach suchten die Täter zu Fuß das Weite.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Der überfallene Händler wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Die Kripo Aschaffenburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Bessenbach, der am Mittwochabend durch Beamte der Kripo, der Polizeiinspektion Aschaffenburg sowie der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden konnte. In der Wohnung wurde auch der zweite Tatverdächtige, ein 21-Jähriger aus Coburg, angetroffen und festgenommen. Die Ermittler fanden in der Wohnung neben Tatbekleidung und Pfefferspray auch einen Teil der Beute auf.

Die beiden Männer zeigten sich geständig und wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser verfügte wegen dringenden Verdachts des besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen beide.



Originalmeldung der Polizei Unterfranken