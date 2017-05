Großostheim: Zwölfjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Freitag, 05.05.2017 - 14:23 Uhr

Am Donnerstag um 13:45 Uhr wollte eine 12-jährige Schülerin die Aschaffenburger Straße in Großostheim an einer dortigen Bushaltestelle überqueren.