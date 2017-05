Maibaum in Heinrichtsthal gefällt und dabei 500 Euro Schaden verursacht

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Montag, 01.05.2017 - 14:17 Uhr

In der Nacht zum Montag, dem 01. Mai, wurde in der Schulstraße in Heinrichtsthal der etwa zehn Meter hohe Maibaum der Feuerwehr mit einer Motorsäge gefällt.