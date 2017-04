Schlägerei wegen jungen Frau in der Aschaffenburger Sandgasse

Zu tief ins Glas geschaut und Unfall verursacht



Betrunken und unachtsam die Straße überquert



Rotlicht missachtet und mit querendem Fahrzeug kollidiert



Unfallflucht auf dem Volksfestparkplatz



18-jährige stehlen Bekleidung im Wert von 160 Euro

Seitenspiegel mutwillig beschädigt

Im Verlauf der Rangelei wurde der jüngere der beiden Kontrahenten auch geschlagen, was er auch zur Anzeige gebracht hat.Am frühen Sonntagmorgen kam, gegen 01:25 Uhr, es im Kreuzungsbereich der Darmstädter Straße und der Großostheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Mercedes. Der 51-jährige Fahrzeugführer war mit dem Fahrzeug von der Willigisbrücke kommend stadtauswärts unterwegs. Nach der Brücke wollte er offenbar nach links in die Großostheimer Straße abbiegen, fuhr jedoch geradeaus und stieß im Kreuzungsbereich gegen eine Ampelanlage und eine Straßenlaterne.Am Pkw entstand hierdurch ein erheblicher Sachschaden, der schätzungsweise mindestens 6.000,- Euro betragen dürfte. Auch der Schaden an Ampel und Straßenlaterne ist erheblich und liegt nach ersten Schätzungen ebenfalls im vierstelligen Bereich.Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Obendrein stellten Beamte der PI Aschaffenburg bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Mann wurde daher einer Blutentnahme zugeführt und musste noch in der Nacht seinen Führerschein abgeben.Mit einem recht ungewöhnlichen Verkehrsunfall hatten es am Samstagnachmittag Beamte der PI Aschaffenburg zu tun. Nach der Mitteilung über einen angefahrenen Fußgänger in der Ludwigstraße, konnten die Polizisten einen 25-jährigen Mann antreffen der über Schmerzen im Knie klagte. Gesprächsweise gab der stark alkoholisierte Mann an, dass er bereits eine halbe Stunde vor der Mitteilung, gegen 17:40 Uhr, auf Höhe des Hauptbahnhofs die Ludwigstraße überqueren wollte.Hierbei hat er offenbar die Fahrbahn betreten, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein vorbeifahrender Audi, habe ihn leicht touchiert. Zunächst hat der Fußgänger offenbar gar nicht bemerkt, dass er hierbei leicht verletzt wurde. Der Audifahrer, der schätzungsweise den Kontakt nicht wahrgenommen hat, fuhr weiter.Erst als später die Schmerzen stärker wurden, wandte sich der Angetrunkene, ein Vortest ergab einen Wert von 1,68 Promille, an die Polizei.Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 64-jährige Hyundaifahrerin die Treibgasse, an deren Ende sie nach links in die Luitpoldstraße abbiegen wollte. Am Einmündungsbereich wartete die Frau aus dem Landkreis Büdingen zunächst an einer roten Ampel. Als diese für sie schließlich grün zeigte, fuhr sie in den Einmündungsbereich ein. Zeitgleich wurde die Luitpoldstraße von einer 80-jährigen Peugeotfahrerin befahren, die offenbar trotz Rotlichts in den Einmündungsbereich eingefahren war, so dass es zu einer Kollision der beiden Pkw gekommen ist. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt, so dass nur Sachschäden in Höhe von insgesamt 3.300,- Euro zu beklagen sind.Auf dem Volksfestparkplatz wurde im Laufe der letzten Woche ein dort abgestellter Audi angefahren und beschädigt. Vom Unfallverursacher, vermutlich einem Lkw, ist nichts bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft in dieser Sache auf Hinweise von Zeugen.Zwei 18-jährige Männer wurden am Samstag, gegen 17:20 Uhr, in der City Galerie von einem Kaufhausdetektiv dabei beobachtet, wie sie sich mit Kleidungsstücken im Wert von 160 Euro „eindeckten“ und ohne diese zu zahlen, den Laden verlassen wollten. Die jungen Männer mussten im Anschluss die hinzugerufenen Streifenbesatzung zur Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo sie sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen mussten. Gegen sie wird wegen Diebstahls ermittelt.

Aschaffenburg. Zwischen Freitag, 20:30 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr, wurde ein in der Schurzstraße abgestellter BMW von einem Unbekannten mutwillig beschädigt. Der Eigentümer fand sein Fahrzeug mit beschädigtem Außenspiegel vor. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.



Auf Parkplatz Unfall verursacht und danach geflüchtet



Alkoholisiert am Steuer



Ehemaliger Supermarkt mit Stift beschmiert

. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Siemensstraße wurde am Samstag, gegen 14:55 Uhr, ein dort abgestellter BMW angefahren und erheblich im Frontbereich beschädigt. Ersten Schätzungen zur Folge dürfte der Sachschaden ca. 1.500 Euro betragen. Der Unfallverursacher, der durch einen Zeugen beobachtet wurde, fuhr einfach weiter, obwohl er auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde.. Ein 54-jähriger VW-Fahrer muss sich auf ein einmonatiges Fahrverbot einstellen, nachdem Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Alkoholgeruch feststellten. Der Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw in der Straße „Am Hohen Stein“ unterwegs war, hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 Promille. Neben dem Fahrverbot erwartet ihn auch eine hohe Geldbuße.Drei Jugendliche wurden am Samstagabend von einem Zeugen beobachtet, wie das Gebäude eines ehemaligen Verbrauchermarktes in der Hauptstraße mit Stiften beschmierten. Der alarmierte Eigentümer des Gebäudes, der von dem Zeugen verständigt wurde, konnte die drei Schmutzfinke stellen, wobei einem die Flucht gelang. Die anderen Beiden wurden zunächst der Polizei und danach den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

