Schlägerei am Aschaffenburger Hauptbahnhof

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 29.04.2017 - 13:28 Uhr

Am Samstag, gegen 01:10 Uhr, wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor dem Aschaffenburger Hauptbahnhof auf Höhe der Kleberstraße mitgeteilt.