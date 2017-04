Drei Unfallfluchten im Aschaffenburger Stadtgebiet - Verursacher gesucht

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Freitag, 28.04.2017 - 15:29 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro verursachte ein unbekanntes Fahrzeug an einem blauen VW Polo am Donnerstag zwischen 13:55 Uhr und 14:15 Uhr.