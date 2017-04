Glattbacher Überfahrt: Mann übersieht Verkehrsinsel und kracht gegen Zaun

Vor dem 63-Jährigen fuhr zur gleichen Zeit eine 15-jährige mit ihrem Mofaroller in gleiche Richtung. Beim Überholvorgang der Zweiradfahrerin übersah der Autofahrer eine Verkehrsinsel. Der Fahrzeugführer überfuhr die Insel, verlor hierbei die Kontrolle über seinen Pkw, querte die Gegenfahrbahn sowie den Gehweg und prallte in einen angrenzenden Zaun, wo er zum Stehen kam.



Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Stadt Aschaffenburg

Renault touchiert - Geländefahrzeug gesucht

Türscheibe eingeschlagen

Tabakdieb erwischt

Kreis Aschaffenburg

Unfallfluchten

VW touchiert - Sprinter-Fahrer gesucht

Daimler zerkratzt

Beim Vorbeifahren stieß ein grauer Pkw am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr in dermit dem rechten Außenspiegel gegen den linken Spiegel eines geparkten schwarzen Renault. Beim Zusammenstoß klappte der Spiegel des Verursacherfahrzeugs ein. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern setzte der Fahrer des Geländewagens seine Fahrt in Richtung Kleinostheim fort. Der Fahrer des beschädigten Autos saß zum Unfallzeitpunkt am Steuer und versuchte den Verursacher durch Betätigung der Lichthupe zum Anhalten zu bringen. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Ermittlungen folgen.Einen Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro verursachte ein unbekannter Täter am Montagabend an einer Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der. An der Türe wurde ein Loch in die Glasscheibe geschlagen.Die Filialleiterin eines Supermarktes in derbeobachtete am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss einen Ladendiebstahl. Ein 47-Jähriger steckte eine Tabakdose im Wert von über acht Euro in die Hose und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Nachdem die Zeugin Kontakt mit dem Mann aufnahm und die Polizei verständigen wollte, versuchte dieser zu flüchten. Ein Beobachter hielt den Dieb auf, woraufhin sich dieser aus dem Handgriff löste und das Weite suchte. Hierbei stürzte der Unterstützer in eine daneben liegende Plexiglasscheibe, welche zu Bruch ging. Der Mann erlitt keine Verletzungen. Weit kam der 47-Jährige jedoch nicht, der Dieb konnte noch in der Müllerstraße durch die eingesetzte Streifenbesatzung angetroffen werden.In derbeschädigte in der Zeit von Mittwoch 16:00 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten roten Honda im Bereich der Heckstoßstange. Das Auto stand Tatzeitraum in einer gekennzeichneten Parkfläche am linken Fahrbahnrand. Der Heckschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 15:10 Uhr und 16:10 Uhr auf dem Parkplatz einer öffentlichen Schule in der. Ein silberfarbener VW California wurde im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.Beim Ausfahren vom Tankstellengelände derstieß ein weißer Sprinter am Mittwoch gegen 17:30 Uhr mit dem Fahrzeugheck gegen einen silbernen VW Golf, welcher auf das Gelände auffahren wollte. Trotz Betätigung der Hupe durch den VW-Fahrer, setzte der männliche Sprinter-Fahrer seine Fahrt ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern in Richtung Großostheim fort. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.Auf dem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof brachte ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 06:10 Uhr und 16:30 Uhr an einem silbernen Daimler eine Kratzspur über die gesamte linke Fahrzeugseite an. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro beziffert.Polizei