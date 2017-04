Verkehrskontrolle auf der A3 endet für zwei Männer in Untersuchungshaft

Polizei Unterfranken

Aschaffenburg Donnerstag, 27.04.2017 - 10:03 Uhr

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg hat am 19.04.17 bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 eine größere Menge Amfetamin sichergestellt. Die beiden Autoinsassen wurden vorläufig festgenommen.