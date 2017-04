Neuhütten: Audi kracht in Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Autofahrer übersieht Radfahrerin - Frau verletzt

Auffahrunfall - Unfallverursacher unter Drogeneinfluss

Zusammenstoß mit Fußgängerin

Fahrt unter Drogeneinfluss

Geldbeutel aus Einkaufskorb entwendet

Der junge Mann war mit seinem Pkw aus Wiesthal kommend in Fahrtrichtung Heigenbrücken unterwegs. Bei der Kollision verletzte sich die Nissan-Fahrerin glücklicherweise leicht und wurde zur Erstversorgung ins Klinikum Lohr am Main verbracht. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß ebenfalls leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Pkws mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße 2317 war zur Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung sowie Reinigung der Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Heigenbrücken übernommen.Ein 83-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Dienstagmittag um 12:40 Uhr die Schweinheimer Straße in Richtung Stadtteil Schweinheim. An der Kreuzung zur Spessartstraße beabsichtigte er nach rechts in diese abzubiegen.Zur gleichen Zeit war eine 55-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung unterwegs. Die Radlerin beabsichtigte jedoch an der Kreuzung geradeaus der Schweinheimer Straße zu folgen. Beim Rechtsabbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer die auf gleicher Höhe befindliche Radlerin und touchierte diese. Durch die Kollision stürzte die Frau auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort von eingetroffenen Rettungskräften versorgt und begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf circa 200 Euro geschätzt.Ein Hyundai-Fahrer sowie ein dahinter fahrender Volvo-Lenker beabsichtigten am Dienstag um 14:50 Uhr von der Seidelstraße kommend auf den Westring in Fahrtrichtung Schweinheim aufzufahren. Weil sich der 18-jährige Volvo-Fahrer beim Auffahren auf den Verkehr konzentrierte stieß der Fahranfänger mit seinem Pkw gegen das Heck des Hyundai. Der 28-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine leichte Verletzung und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 18-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv, weshalb dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg führte ein Arzt eine Blutentnahme mit dem Fahranfänger durch.Am Mittwochmorgen um 10:15 Uhr übersah eine Renault-Fahrerin eine 71-jährige Fußgängerin, welche die Althohlstraße überquerte. Die Passantin wurde von der Fahrzeugfront leicht erfasst, wobei sie auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zur Erstversorgung und weiteren Abklärung wurde die Seniorin ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Opel in der Duccastraße stellte die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Mittwochmorgen um 09:40 Uhr drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Dem 22-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde.. Einer 61-Jährigen wurde am Dienstag gegen 19:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße das schwarze Portemonnaie mit diversen Dokumenten sowie Bargeld aus dem Einkaufskorb entwendet. Der Dame fiel während des Einkaufs ein etwa 35 Jahre alter, circa 170 Zentimeter großer, kräftiger Mann auf, welcher sich mehrfach im Supermarkt bei ihr aufhielt. Als sie den Verlust des Geldbeutels bemerkte, hatte der Unbekannte das Geschäft bereits verlassen. Der Mann soll eine dunkelblaue Jeans und ein leuchtend gelb-orangefarbenen Blouson getragen haben, zudem sprach er hochdeutsch. Der Beuteschaden wird auf etwa 120 Euro beziffert.Hinweise zu der beschriebenen tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

