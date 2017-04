Crash nach Überholmanöver - Polizei sucht Mercedes-Fahrer

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines silbernen Daimlers scherte auf Höhe einer dortigen Rechtskurve zum Überholen eines Personentransportfahrzeugs des Roten Kreuzes aus. Hierbei übersah der männliche Fahrer jedoch einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Vollbremsung des Transportwagenfahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Zwei ebenfalls sich in der Kolonne befindliche Pkws, der Marken Skoda sowie Fiat konnten einen Auffahrunfall nach der erfolgten Vollbremsung nicht mehr verhindern. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg sucht nun den Fahrer des silbernen Mercedes, welcher am Montagnachmittag den Personentransportwagen des Roten Kreuzes überholt hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Gewaltsam versuchte sich ein unbekannter Täter in der Zeit vom 03.04.2017 13:00 Uhr bis 24.04.2017 Zutritt zu einer Laube in derzu verschaffen. Nachdem der Einbrecher vermutlich keine Wertgegenstände in der Hütte erblicken konnte, ließ er von seinem Vorhaben ab und drang nicht ins Gartenhaus ein. Der Unbekannte konnte jedoch einige Gegenstände durch die zerschlagene Fensterscheibe entnehmen, welche er auf dem Grundstück verteilte. An der Laube entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.Ein Reh überquerte in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 03:00 Uhr denund stieß mit einem Citroen zusammen. Das Tier rannte nach der Kollision weiter. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.Auf derzwischen Weibersbrunn und Rothenbuch streifte ein VW am Montag gegen 22:15 Uhr ein kreuzendes Wildschwein. Ein Jagdpächter kümmerte sich um das verletzte Wild. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 500 Euro.Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Omnibus kam es am Montag um 22:40 Uhr auf derzwischen Babenhausen und Stockstadt. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.Zu einem vierten Wildunfall kam es am Montag gegen 23:45 Uhr auf derzwischen Hösbach und Schimborn. Circa 200 Meter vor der Abfahrt Feldkahl querte ein Reh die Fahrbahn und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite eines VW. Das Tier rannte weiter. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.Beim Auffahren auf dievon der Stockstädter Straße kommend übersah eine 33-jährige Audi-Fahrerin am Dienstagmorgen um 05:50 Uhr einen vorfahrtsberechtigen VW Crafter, welcher auf der Ortsentlastungsstraße in Fahrtrichtung Pflaumheim unterwegs war. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wobei sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zuzog und mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht wurde. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich, beide mussten abgeschleppt werden.In derbeschmierte ein Unbekannter am Montag zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr einen Mazda ringsum mit grauer Farbe und brachte Kratzspuren am Auto an. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

