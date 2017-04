Audi kracht in VW-Heck und haut ab  Fahrer betreitet Unfall-Beteiligung

Der Fahrer des Audi setzte anschließend zurück und fuhr an dem beschädigten Fahrzeug vorbei in Richtung Aschaffenburg, ohne mit dem Geschädigten Kontakt aufzunehmen. Dieser konnte jedoch die Kennzeichen ablesen und die Polizei verständigen, die an der Unfallstelle Fahrzeugteile sowie Lackspuren sicherstellte. Der mutmaßliche 32-jährige Fahrer des Audi konnte im Laufe der Nacht an der Halteranschrift angetroffen werden. Obwohl der Flüchtige durch Zeugen gesehen wurde, stritt er jede Beteiligung am Unfall ab und gab auch nicht an, wo der unfallbeschädigte Audi - dieser stand nicht an der Halteranschrift - sich befindet. Diesbezüglich müssen noch weitere Ermittlungen getätigt werden. Der beschädigte VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden 5000 Euro.

Stadt Aschaffenburg

Rollstuhlfahrer als Ladendieb erwischt

Am Samstagmittag, gegen 11.45 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in der City-Galerie wie ein älterer Rollstuhlfahrer in einem Kaufhaus mehrere Parfüms sowie Markenjeans im Wert von 440 Euro entwendete und in seinem Rollstuhl versteckte. Als er nach dem Passieren des Kassenbereiches vom Ladendetektiv angesprochen wurde, versuchte er mit seinem Rollstuhl zu flüchten. Mit Hilfe des Sicherheitsdienstes konnte der Rollstuhlfahrer jedoch festgehalten und das Diebesgut sichergestellt werden.



Versuchter Tresordiebstahl - Täter flüchteten

Am Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, begab sich ein Mann an die Rezeption eines Hotels in der Würzburger Straße, verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch und ließ sich ein Hotelzimmer zeigen. Während der Abwesenheit der Mitarbeiterin begaben sich zwei weitere Männer hinter die Rezeption, entwendeten den Hotel-Tresor aus einem Schrank und steckten ihn in eine Einkaufstasche. Die Hotelmitarbeiterin bemerkte jedoch den Tresordiebstahl und schrie die Täter an. Diese ließen daraufhin die Tasche mit dem Tresor zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern dürfte es sich um Osteuropäer gehandelt haben. Alle ca. 40 Jahre alt. Die Diebe waren dunkel gekleidet. Der Mann, der sich das Zimmer zeigen ließ, trug eine grüne Sweatjacke, eine Schildkappe, war 175 cm groß und von dicklicher Gestalt.



Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg