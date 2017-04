Ärger vor der City-Galerie: Polizei sucht nach Schläger

Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeit schlug der namentlich unbekannte Täter mit der Faust in das Gesicht seines 18-jährigen Kontrahenten. Dieser blutete hierdurch aus der Nase und musste im Klinikum Aschaffenburg ärztlich versorgt werden. Der flüchtige, männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca.175cm, 17-20 Jahre, weißes T-Shirt, schwarze Hose, dunkle Basecap.Die PI Aschaffenburg bittet um Hinweise unter der Tel. 06021/857-2230.

Am Freitagnachmittag fiel einer Streife der PI Aschaffenburg in der Innenstadt Aschaffenburg der 28-jährige Fahrer eines BMW auf. Im Rahmen der von den Beamten durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich bei dem Fahrer der Verdacht auf den vorangegangenen Konsum von Amphetamin. Auf der Dienststelle erfolgte anschließend eine Blutentnahme. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld und Fahrverbot.

Bei Abbiegevorgang leicht verletzt

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Großostheimer Straße in Aschaffenburg, auf Höhe des Tannenweg, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes hatte zuvor beim Abbiegen einen 48-jährigen Fahrradfahrer übersehen, welcher entgegengesetzt zur allgemeinen Fahrtrichtung fuhr. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Unfall Schürfwunden am Schienbein. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Pkw gestreift und davongefahren

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, wurde der geparkte Pkw VW Golf einer 67-Jährigen im Siemensweg in Aschaffenburg angefahren. Ein Zeuge konnte beobachten, wie eine ca. 60- jährige Frau mit blonden Haaren den dort geparkten Pkw touchierte und sich anschließend entfernte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge vermutete einen Pkw Opel als Verursacherfahrzeug. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Kreuzung Bavaria Straße / Liebigstraße in Aschaffenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Toyota. Der 18-jährige Fahrer des Mercedes bog von der Bavaria Straße in die Liebigstraße ab, ohne die Vorfahrt des 59-jährigen Toyota-Fahrers zu beachten. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500,- Euro.

Ladendiebin im H&M erwischt

Eine 23-Jährige wurde am Freitagnachmittag dabei beobachtet, wie diese im H&M Waren im Gesamtwert von über 100,- Euro einsteckte und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne diese zu bezahlen. Das Diebesgut wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und dem H&M Markt übergeben. Gegen die Ladendiebin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Nächtliche Auseinandersetzung auf Suicardusplatz

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Suicardusparkplatz in Aschaffenburg zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Personengruppen. Im Verlauf dieses Streits wurde ein 19-Jähriger durch einen 16-Jährigen auch ins Gesicht geschlagen. Der Tatverdächtige konnte durch die heranfahrenden Streifen festgestellt werden. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.

Kreis Aschaffenburg

Von neuer Verkehrsführung „überrascht“

HÖSBACH. Der 46-jährige Fahrer eines Fiat befuhr am Freitagnachmittag die Breunsberger Straße in Wenighösbach. Auf Höhe der Buchenackerstraße hatte dieser die Vorfahrt eines Pkw Mini zu beachten. Die Vorfahrtsregelung ist dort aktuell aufgrund einer Baustelle geändert, was auch entsprechend beschildert ist. Das Hinweisschild hatte der Mann aber nach eigenen Angaben übersehen und kollidierte daher mit dem Mini eines 60-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000,- Euro.

Bei Fahrübungen gestürzt

MESPELBRUNN. Die Fahrstunde in einer Fahrschule endete für eine 38-Jährige mit einem Sturz. Zuvor hatte die Frau gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer im Rahmen der Krad- Ausbildung Fahrübungen auf einem Parkplatz in Mespelbrunn absolviert. Allerdings verlor diese hierbei das Gleichgewicht über die Yamaha und stürzte als Folge mit dem Motorrad gegen einen dort geparkten Pkw Ford Focus. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.200,- Euro.

MP3-Player aus Pkw entwendet

HÖSBACH. Am Freitag in der Zeit von ca. 16:30 - 16:45 Uhr parkte eine 52-Jährige ihren roten Mazda in der Tiefgarage am Marktplatz in Hösbach. In dieser Zeit wurde die linke Seitenscheibe durch eine unbekannte Person eingeschlagen und der im Pkw befindliche MP3-Player der Marke Sony, im Wert von ca. 50,- Euro, entwendet. Am Pkw selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Die PI Aschaffenburg bittet um Hinweise unter der Tel. 06021/857-2230.



