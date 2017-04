Professionellen Ladendieb erwischt

Unfallflucht

Schüler stürzt von Leichtkraftrad

Wohnmobil beschädigt

Hoftor beschmiert

Scheibenwischer abgeknickt

Auto zerkratzt

Der Täter kehrte nach dem Signalton in den Laden zurück, ging ins Obergeschoss des Geschäftes und entfernte dort mit einem Werkzeug die vorhandenen Sicherungen. Anschließend wollte er mit den gestohlenen Waren erneut den Kassenbereich verlassen.Hier konnte er vorläufig festgenommen werden. Der Warenwert der angegangenen Kleidungsstücke beläuft sich auf gut 200 Euro. Der Täter hatte Herrenunterwäsche und Herrenoberbekleidung mitgehen lassen.Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 05:40 Uhr und 15:10 Uhr, wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wailandtstraße ein schwarzer BMW 320i mit Miltenberger Kennzeichen vermutlich von einem unbekanntem Lkw angefahren und im Frontbereich beschädigt. Schaden: 1500 EuroAm Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger die Würzburger Straße mit seinem Leichtkraftrad Honda stadteinwärts. Am Kreisel Hofgartenstraße verlor er die Kontrolle über das Moped und stürzte. Hierbei wurde er nicht verletzt, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von cirka 500 Euro.In der Zeit vom 01.04. bis 18.0417, 19:45 Uhr, wurde ein Wohnmobil der Marke Fiat Ducato auf einem Privatparkplatz in der Karlstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Hierbei wurden die Riegelverschlüsse der Fenster abgebrochen, wobei ein Sachschaden von cirka 500 Euro entstand.In der Lamprechtstraße brachte ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch, 8 Uhr, einen unleserlichen schwarzen Schriftzug an. Der Schaden beträgt einige hundert Euro.Am Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, wurde in der Inselstraße an einem Pkw Hyundai, Farbe schwarz, der linke vordere Scheibenwischer abgebrochen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr wurde im Beineweg der Lack auf der Beifahrerseite an einem VW Polo von unbekanntem Täter zerkratzt. Schaden: 500 Euro.

