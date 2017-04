Unfallflucht in Sailauf: Polizei sucht Mercecedes-Fahrer

Wildunfall

Nummernschilder geklaut

Pkw zerkratzt - 1000 Euro Schaden

In entgegengesetzter Richtung kam ihr zur gleichen Zeit ein dunkler Mercedes entgegen, welcher beim Umfahren eines geparkten Pkws auf die Gegenfahrbahn kam. Hierbei kam es zur Spiegelberührung mit dem BMW, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Der Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort. Gesucht wird nun der Fahrzeugführer des beschriebenen Pkws.In der Nacht von Montag auf Dienstag um 02:00 Uhr kam es auf dervon Pflaumheim kommend in Fahrtrichtung Mömlingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Reh. Das Reh flüchtete nach der Kollision in ein angrenzendes Waldstück. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.Die amtlichen Kennzeichen AB-GB1516 eines blauen Seat Ibiza wurden in der Zeit vom 13.04.2017 bis 16.04.2017 18:00 Uhr entwendet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum an einem Waldweg an derAn einem silberfarbenen Hyundai wurde in der Zeit von Sonntag 22:30 Uhr bis Montag 11:55 Uhr die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der. Der verursachte Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

