So war Ostern für die Feuerwehr im Kreis Aschaffenburg

Einsatzbilanz

Aschaffenburg Montag, 17.04.2017 - 20:17 Uhr

Auch über die Osterfeiertage waren die Feuerwehren im Landkreis Aschaffenburg im Einsatz. Hier ist die Bilanz (Stand: Ostermontag, 20 Uhr).