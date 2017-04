Mehrfach Schläge ins Gesicht

Die 14-jährige Tochter hatte beobachtet, wie die drei Fußballer gegen das Auto schossen. Der 42-jährige Vater sprach die Fußballspieler an und wurde daraufhin vom 36-Jährigen mit mehreren Schlägen ins Gesicht attackiert. Dieser trug hiervon eine blutige Oberlippe, lose Schneidezähne und einen ausgerenkten Kiefer davon. Der 36-Jährige war stark alkoholisiert und wird nun wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Grundlos geschlagen

Aschaffenburg. Am Sonntag, zwischen 23:10 und 23:20 Uhr, ging ein 54-Jähriger auf dem Main-Radweg

auf Höhe der Hanauer Straße. Er konnte eine junge Frau sehen, welche kurz danach von drei männlichen Personen, welche die Frau offensichtlich kannten, angesprochen worden ist. Einer der drei Männer kam dann auf den 54-Jährigen zu und schlug diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann musste im Klinikum Aschaffenburg behandelt werden. Von dem unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen des

Vorfalles meldeten sich ebenfalls nicht. Die weiteren Personen, welche vor Ort waren, konnten bislang ebenfalls nicht ermittelt werden.

Zeugen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Gartenhäuser

Aschaffenburg. In der Zeit vom Montag, gegen 19:00 Uhr, bis Sonntag, gegen 10:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht in zwei Gartenhäuser eines 62-Jährigen in der Obernauer Straße einzubrechen (wir berichteten). Hierbei schlug er zwei Fenster ein und hebelte eine Türe auf. Es wurde vom Unbekannten nichts entwendet. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise gibt es nicht. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Zeugen des Vorfalls sind ebenfalls bis jetzt nicht bekannt.

Diebstahl eines Kennzeichens

Aschaffenburg. Am Sonntag, in der Zeit von 00:00 Uhr, bis 08:50 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter im Siechenhausweg das Dach des Pkw eines 46-Jährigen eingedrückt. Hierbei stieg er auf die Motorhaube des Toyota Avensis. Außerdem entwendete der Unbekannte das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Von dem unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen des Vorfalles gibt es ebenfalls keine.

Betrunken Unfall verursacht

Großostheim. Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus die Babenhäuser Straße von Großostheim kommend in Richtung Pflaumheim. Am Kreisverkehr an der Umgehungsstraße bei Großostheim hat er einen Lichtmasten beschädigt. Er knickte diesen ab, weshalb der Lichtmast quer auf der Straße lag. Er setzte dann seine Fahrt fort und fuhr weiter in Richtung Flugplatz

Ringheim. Hier kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun des Flugplatzes und kam in der Grünfläche zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war, weshalb er mit den eingesetzten Polizeibeamten zur Dienststelle kommen musste und sich dort einer

Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Ob er auf seiner Fahrt noch weitere Verkehrsunfälle verursacht hat, konnte bis dato nicht abschließend geklärt werden.

Auto beschädigt

Stockstadt. In der Zeit von Sonntag, 23:20 Uhr, bis Montag, 02:25 Uhr, wurde der Audi, den der 37-jährige Geschädigte am Pendlerparkplatz an der AS zur B469 abgestellt hatte, beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurden die vordere und hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen sowie die Windschutzscheibe vorne links beschädigt. Es entstand am Pkw ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Vom Unbekannten fehlt jede Spur. Zeugen des Vorfalles gibt es ebenfalls nicht.

Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg