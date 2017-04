Gartenhäuser in Aschaffenburg aufgebrochen

Auffahrunfall



Am Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:35 Uhr wurde ein Gartenhaus in der Obernauer Straße aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter drang gewaltsam in die Holzhütte ein, entwendete jedoch nichts. Somit entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.Bereits im Laufe der letzten Woche wurde in ein Gartenhaus in der Schmerlenbacher Straße eingebrochen. Hier wurde eine Kettensäge im Wert von ca. 400,- Euro entwendet. Zusätzlich entstand durch den gewaltsamen Aufbruch ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.Mögliche Zeugen der beiden Aufbrüche werden gebeten, sich unter der Tel.: 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.Am Samstag gegen 20:00 Uhr fuhr ein 32-jähriger Ford-Fahrer in der Würzburger Straße aus Unachtsamkeit einem vor ihm an einer roten Ampel wartenden VW Golf auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.Am Samstag gegen 17:30 Uhr kam es in der Linkstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Opel. Der 35-jährige Fahrer des Toyota wollte nach links auf die B8 in Fahrtrichtung Kleinostheim auffahren, übersah dabei jedoch die entgegenkommende, vorrangberechtigte 52-Jährige mit ihrem Opel Corsa, welche die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 12:15 Uhr wurde eine Grundstücksmauer in der Sulzbacher Straße durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.Bei der Kontrolle eines 33-jährigen Mofa-Fahrers wurde am Samstag gegen 17:45 Uhr in der Würzburger Straße festgestellt, dass für dessen Kleinkraftrad aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Der Beschuldigte hatte es unterlassen, sich um einen Versicherungsvertrag und ein dazugehöriges aktuelles Versicherungskennzeichen zu kümmern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.



