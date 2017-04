Opelfahrer übersieht Polo - Frontalzusammenstoß in Waldaschaff

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 15.04.2017 - 10:19 Uhr

Am Karfreitag, gegen 17.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Opel Combo die Kirchstraße. Als er an einem geparkten Pkw vorbeifahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden VW Polo und stieß mit diesem frontal zusammen.