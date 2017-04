Von Zivilbeamten beim Diebstahl einer Warnbarke beobachtet

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Freitag, 14.04.2017 - 12:28 Uhr

Zivilbeamte der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg konnten in der Nacht zum Freitag, gegen 03:00 Uhr, beobachten, wie zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren an einer Baustelle in der Sandgasse eine Warnbarke samt Nissenleuchte entwendeten.