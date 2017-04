In den Gegenverkehr geraten

Stadt Aschaffenburg

Unfallfluchten

Dort prallte er zuerst mit seinem Pkw in einen entgegenkommenden Daimler einer 45-Jährigen und schleuderte anschließend in einen weiteren Daimler einer 57-Jährigen, welche ebenfalls auf der AB1 von Pflaumheim in Richtung Mömlingen unterwegs war. Die 57-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr 60-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten zogen sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Die Pkws mussten allesamt abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Frontstoßstange eines schwarzen BMW wurde am Mittwoch zwischen 07:05 Uhr und 16:00 Uhr in der Niedernberger Straße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Beim Fahrstreifenwechsel auf der Weißenburger Straße in Fahrtrichtung Hanauer Straße touchierte ein noch unbekannter, schwarzer Minivan einen grauen Toyota im Bereich der Frontstoßstange. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern davon. Am Toyota entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Unfallverursacherfahrzeug weist vermutlich einen Heckschaden linksseitig auf.

Mobiltelefon geklaut

In einem Elektronikgeschäft im Einkaufszentrum der Goldbacher Straße klaute ein unbekannter Täter am Montagmorgen ein Smartphone der Marke Panasonic und ließ die Verpackung an der Tatörtlichkeit liegen. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 130 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Solarwürfel beschädigt

Unbekannte betraten den Kreisverkehr in der Würzburger Straße Ecke Kulmbacher Straße und demolierten den dort aufgestellten Solarwürfel. Festgestellt wurde der verursachte Schaden Anfang der Woche. Der genaue Schadenswert ist noch nicht bekannt. Ermittlungen folgen.

Portemonnaie vom Beifahrersitz geklaut

In einem unbeobachteten Moment entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochmittag um 14:30 Uhr eine braune Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld aus einem blauen Skoda, welcher kurzzeitig unverschlossen auf dem öffentlich zugänglichen Recyclinghof in der Fürther Straße stand. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg appelliert hiermit noch einmal ausdrücklich an alle Autofahrer, ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen.

Fahrräder aus Schuppen entwendet

Einen Beuteschaden von knapp 2000 Euro hinterließ ein Dieb in der Zeit von Mittwoch 08:30 Uhr bis Donnerstag 06:30 Uhr in der Dorfstraße. Der Unbekannte drang auf noch unbekannte Weise in einen Schuppen eines Mehrfamilienhauses ein und entwendete dort zwei Fahrräder der Marke Cube in den Farben schwarz und weiß-silber. Eines der Räder war zusätzlich mit einem Spiralschloss gesichert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.



Einbruch - Bargeld entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Warenhaus in der Luitpoldstraße ein, entwendete dort Geld im zweistelligen Bereich und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gelbe Säcke in Brand geraten

Kreis Aschaffenburg

Panne zu spät bemerkt

Mainaschaff. Während der Fahrt von Aschaffenburg in Fahrtrichtung Mainaschaff nahm eine 52-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochmorgen um 11:00 Uhr einen Pannen-Pkw, welcher sich auf der linken Fahrspur der B8 befand, zu spät wahr. Nachdem sie die Situation erkannte, verriss die Dame das Lenkrad, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei geriet ihr Pkw ins Schleudern, wobei sie mit der Fahrzeugfront in die Mittelleitplanke prallte und anschließend zum Stehen kam. Umherfliegende Fahrzeugteile gerieten durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und schlugen auf der Motorhaube eines in Richtung Aschaffenburg fahrenden Mercedes ein. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Am Unfallverursacherfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb dieser von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden musste. An der Motorhaube des Mercedes wurde ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Die Mittelleitplanke wurde auf einer Länge von circa 35 Metern beschädigt, der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.



Unterführung für Radfahrer beschmiert - Zeuge gesucht

Goldbach. Am Mittwochabend um 20:35 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge zwei männliche Graffitisprayer beim Anbringen von Schmierereien in der Unterführung für Fahrradfahrer in der Straße An der Lache beobachten. Bei der Überprüfung der Tatörtlichkeit konnten frische Schmierereien an den dortigen Wänden festgestellt werden. Die unbekannten Täter, welche einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht hatten, konnten bei der Absuche nicht mehr angetroffen werden.

Da der Anruf des Beobachters über eine dritte Person bei der Einsatzzentrale einging, wird der Zeuge nun gesucht.



