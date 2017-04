Betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Der Radfahrer war gegen 02 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Krotzenburger Straße kontrolliert worden. Nachdem ein Alkotest einen Wert von 1,76 Promille ergab, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Vorfahrtsunfall an der „Spinne“

Schöllkrippen. Bei einem Vorfahrtsunfall an der „Spinne“ entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 8.000 Euro. Eine 52-jähriger Frau fuhr um 16.15 Uhr mit ihrem Skoda von Dörnsteinbach in Richtung Hofstädten. An der „Spinne“ hielt die Frau zunächst an, fuhr dann aber in die Kreuzung, da sie der Meinung war, dass dort frei war. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten Renault einer 37-jährigen Frau zusammen, die von Krombach in Richtung Geiselbach fuhr. Die beiden Fahrerinnen blieben bei der Kollision zum Glück unverletzt.

Unfallflucht

Sommerkahl. Zwischen Freitag und Dienstag wurde ein Daimler, der im Mühlweg abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher, bei dem es sich aufgrund gesicherter Spuren um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben dürfte, hinterließ einen Schaden an der Frontstoßstange (200 Euro).

Originalmeldungen der Polizei Alzenau