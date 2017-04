Kleinunfall verursacht Stau auf dem Südring in Aschaffenburg

Zweiraddiebstahl

Samsung geklaut

Langfinger in Bekleidungsgeschäft

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Aufmerksame Zeugin ertappt Einbrecher

Bargeld aus Gaststätte geklaut

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand. Beide Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrbahnen wurden kurzzeitig bis zur Räumung der Unfallörtlichkeit gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.Bereits am 25.03.2017 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr stellte ein Radler kurzzeitig sein Gefährt unverschlossen vor einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße ab. Als der Eigentümer von seinem Einkauf zurückkam, konnte er sein blau-weißes Fahrrad, der Marke Whistler nicht mehr auffinden. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich. Auch in der Fabrikstraße stellte ein Biker sein Zweirad, der Marke Kalkhoff am Dienstag für etwa 15 Minuten unverschlossen ab. Nach der Rückkunft bemerkte er den Verlust des silberfarbenen Damenrades. Auffällig am Rad ist: eine grüne Klingel, welche mit einem Schmetterling versehen ist, ein weißer Sattel sowie die altersbedingten, zweifarbigen Reifen in gelb-schwarz. Der Beuteschaden liegt ebenfalls im zweistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einem der Fahrraddiebe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Einer 28-Jährigen wurde am Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr in einer Diskothek in der Heinsestraße das gold-silberfarbenen Mobiltelefon aus der Umhängetasche entwendet. Die Eigentümerin legte ihre Tasche im Tatzeitraum auf eine Bank im Club ab. Der Beuteschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweise zum unbekannten Dieb nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Während des Einkaufs in einem Geschäft in der Herstallstraße stellte eine Kundin am Dienstag gegen 15:00 Uhr ihre Handtasche auf den Fußboden und ließ diese kurzzeitig unbeobachtet. Diese Gelegenheit nutze eine Diebin und klaute das schwarze Portemonnaie mit diversen Dokumenten und Bargeld aus der Tasche. Der Beuteschaden wird auf über 200 Euro beziffert. Bei der Unbekannten soll es sich um eine etwa 35 Jahre alte, schlanke Täterin gehandelt haben, mit osteuropäischen Aussehen und dunkelblonden, längeren Haaren. Zur Tatzeit soll sie mit einer Blue-Jeans, einem weißen, dünnen Pullover bekleidet gewesen sein. Zudem habe sie eine Umhängetasche bei sich getragen.Zeugen, die Hinweise zu beschriebenen Diebin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursachte ein unbekannter Täter an einem grauen Audi am Dienstag zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Boppstraße. Das beschädigte Fahrzeug stand im Tatzeitraum am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schillerstraße. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 01:40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet werden konnten, wie sie in einen Gebäudeschacht am Roßmarkt abgestiegen sind, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Einsatzzentrale. Kurze Zeit später verschwanden die verdächtigen Personen jedoch in Richtung Park Schöntal. Beim Eintreffen der Streife konnte ein aufgebrochenes Fenster im Schacht festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung nach den männlichen Tätern verlief negativ. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Spurensicherung an der Tatörtlichkeit. Durch die Feuerwehr Aschaffenburg wurde das beschädigte Fenster vor unbefugtem Zutritt gesichert. Betreten wurde das Gebäude von den Einbrechern nach Sichtung der Spurenlage nicht. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete, männliche, schlanke Personen gehandelt haben, welche jeweils Wollmützen während der Tatausführung getragen haben sollen. Am Wohn- und Geschäftsgebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die im Tatortbereich bzw. im Park Schöntal zwei verdächtige, männliche Personen zur Tatzeit wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.. Auf noch unbekannte Weise drang ein Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Restaurant in der Schwanengasse ein und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich. Im Innenraum brach er zusätzlich eine Schublade auf, um an das Geld zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Vor Ort konnten durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg Spuren gesichert werden. Ermittlungen folgen.Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizei Achaffenburg