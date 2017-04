Motorradkontrollen: Tempo 122 statt 50

Unfallflucht

Dienststellenübergreifend hatten sich hierbei polizeiliche Verkehrsexperten an mehreren Kontrollstellen im Spessart eingefunden. Während der vierstündigen Überprüfung durch etwa zehn Ordnungshüter im Bereich Sailauf und Sommerkahl wurden 22 Fahrzeugführer angehalten, welche die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um mehr als 24 km/h überschritten hatten. Spitzenreiter war ein 22-jähriger Kradfahrer, der mit seiner Kawasaki bei erlaubten 50 mit 122 km/h unterwegs war.Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 3 Monate Fahrverbot sowie 2 Punkte. Insgesamt waren zehn Zweiradfahrer und zwölf Autofahrer mit Geschwindigkeitsüberschreitungen im Anzeigenbereich unterwegs. Weiterhin wurden elf Verstöße wegen technischer Veränderung bzw. abgefahrenen Reifen erstellt.Einen Heckschaden in Höhe von circa 1000 Euro verursachte ein unbekanntes Fahrzeug am Montag zwischen 08:10 Uhr und 17:48 Uhr an einem silbernen Daimler. Das beschädigte Auto stand im Tatzeitraum in der Großostheimer Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Bereits in der Zeit vom 24.03.2017 00:00 Uhr bis 26.03.2017 15:00 Uhr wurde die Fahrerseite eines silbernen VW Sharan mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Inselstraße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Wer vermisst einen „Janosch“-Kinderwagen? Die Polizeiinspektion Aschaffenburg sucht den Eigentümer eines Kinderbuggys, der Anfang April im Park Schöntal aufgefunden wurde. Der Finder stellte diesen in einem Gebüsch am Fußweg ausgehend vom City Galerieausgang in Richtung Platanenallee fest. Es handelt sich um ein Modell, der Marke TFK Pro 3 mit einem silbernen Gestell und einen blau-gelben Bezug. Auffällig ist die Zeichentrickfigur Tigerente von Janosch, welche auf die Rückenlehne aufgedruckt ist. Hinweise zum Besitzer werden unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegengenommen. (Im Anhang befindet sich ein Lichtbild zum Kinderwagen). Eine 57-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen um 06:50 Uhr die Ringstraße von der Obernburger Straße kommend. Am Kreisverkehrsplatz zur Großostheimer Straße übersah die Pkw-Lenkerin beim Einfahren eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Zweiradfahrerin, welche sich bereits im Rondell befand. Es kam zum leichten Kontakt der Fahrzeuge, wobei die Radlerin zu Fall kam und sich eine leichte Verletzung zuzog. Am Fahrrad entstand ein Schaden im zweistelligen Bereich. Am Ford konnte keine Beschädigung festgestellt werden.In der Hauptstraße wurde ein schwarzer Opel Corsa in der Zeit von Donnerstag 18:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand, in einer eingezeichneten Parkfläche. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zu einer zweiten Unfallflucht kam es in der Zeit von Samstag 18:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr in der Dieselstraße in Großostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte einen grauen Ford im Bereich der Fahrertüre, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Ein Sachbearbeiter des Unfalldienstes der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte roten Fremdlack sichern. Ermittlungen wurden eingeleitet. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den Unfallörtlichkeiten gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Stockstadt. Auf eine Sporttasche samt Inhalt, einen Baumarktgutschein und Münzgeld hat es ein unbekannter Dieb in der Zeit vom 03.04.2017 19:00 Uhr bis 04.04.2017 16:30 Uhr abgesehen. Die Beute im Gesamtwert von etwa 300 Euro bewahrte der Eigentümer in seinem schwarzen Audi auf, welcher vor einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße stand auf. Wie der Täter in den Innenraum gelangen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

. Die Buchstabenfolge BBM brachte ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstag 09:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr an der Hausfassade eines Anwesens in der Hauptstraße an. Der Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstag 18:00 Uhr bis Montag 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem ehemaligen Warenhaus in der Johann-Dahlem-Straße. Dort entleerten sie einen Feuerlöscher sowie Spülmittel, beschädigten eine Scheibe und brachten Graffitis an diverse Regale an. Bei der Spurensicherung durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten neben Schuhabdrücken, ein Filzstift sowie eine Spraydose und Trinkflaschen gesichert werden. Ermittlungen folgen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.. Bereits zum dritten Mal hat es ein unbekannter Täter auf die Reifen eines schwarzen BMW am Weihersgrund abgesehen. Der Eigentümer stellte erneut am Montagmittag einen Nagel im linken Hinterrad fest. Das beschädigte Auto wurde von Eigentümer im Hof des dortigen Mehrfamilienhauses geparkt. Wer Angaben zu einer tatverdächtigen Person machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.



