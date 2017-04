Kleinostheim: Auffahrunfall im Feierabendverkehr - drei Leichtverletzte

Verkehrspolizei

Aschaffenburg Dienstag, 11.04.2017 - 15:08 Uhr

Im dichten Feierabendverkehr ereignete sich am Montagnachmittag innerhalb der Autobahnauffahrt Aschaffenburg ein Auffahrunfall, an dem zwei Pkw und ein Kleintransporter beteiligt waren. Dabei gab es drei Leichtverletzte.