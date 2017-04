59-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt - Ist sie auch eine Trickbetrügerin?

Gegen 13.45 Uhr war die 58-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland dabei beobachtet worden, als sie in dem Supermarkt in der Lange Straße Lebensmittel für knapp 16 Euro an der Kasse nicht bezahlte. Es folgte eine Strafanzeige und eine Streife der Aschaffenburger Polizei rückte an.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stießen die Beamten auf einen nicht geringen Bargeldbetrag, den die Frau in ihrer Handtasche mitführte. Dies ist selbstredend in keiner Weise verboten. Allerdings fanden sich im Besitz der Frau Utensilien, wie sie auch von Trickbetrügern oder Trickdieben benutzt werden. So hatte die 58-Jährige u.a. mehrere kleine Gebetshefte in rumänischer Sprache bei sich, welche in der Vergangenheit in ähnlicher Weise auch im Zuge von Betteleien oder angeblicher Heilerinnen benutzt worden sein könnten.

In der Polizeiwache versuchten die Beamten die Herkunft des Geldes zu klären. Dabei verstrickte sich die 58-Jährige in Widersprüche. Die Ordnungshüter bitten jetzt Zeuginnen oder Zeugen, die möglicherweise von einer Person mit Gebetsheften etc. angesprochen wurden, sich bei der Aschaffenburger Polizei unter Tel. 06021/857-2230 melden.

Originalmeldung der Polizei