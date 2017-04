Einbrecher knacken Tresor von Goldbacher Firma

Etwa gegen 02.45 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der Alarm von dem Gebäude. Rasch

war neben Streifen der Aschaffenburger Polizei auch die örtliche Freiwillige

Feuerwehr vor Ort. Die Beamten stellten schließlich fest, dass die Einbrecher eine

Fensterscheibe eingeschlagen hatten und auf diese Weise in das Objekt gelangten. In

der Folge nahmen sie eine tatorteigene Flex und öffneten gewaltsam einen Tresor.

Dabei entstand nicht unerheblicher Rauch, weswegen auch ein Brandalarm ausgelöst

worden war. Letztlich entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. In diesem Bereich

dürfte sich auch der Wert der Beute bewegen. Die Kripo Aschaffenburg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Tel. 06021/857-1732. Originalmeldung der Polizei Unterfranken