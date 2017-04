Beim Ausparken Daimler touchiert und abgehauen

Polizei warnt Autobesitzer - Diebe räumen unverschlossene Pkws aus

Das beschädigte Auto stand im Tatzeitraum auf einem Gaststättenparkplatz in der Straße Kleine Schönbuschallee. Der entstandene Schaden wird auf circa 800 Euro beziffert. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Eine günstige Gelegenheit ergriff ein Dieb bereits in der Nacht vom 03.04.2017 auf den 04.04.2017 in der Paulusstraße. Der Unbekannte entwendete aus einem abgestellten, unverschlossenen VW Polo diverse Gegenstände im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Neben einem neonpinken Koffer befüllt mit einem technischen Gerät, zählte eine lilafarbene Tasche, der Marke Adidas samt Inhalt zu seiner Beute. Die Polizeiinspektion stellt vermehrt Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen fest und empfiehlt Autos auch bei nur kurzer Abwesenheit grundsätzlich abzuschließen und keine Wertsachen im Wageninneren zurück zu lassen. Wer Stadtteil Damm verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Nummernschild geklaut

Das vordere amtliche Kennzeichen AB-YE20E eines grauen Elektroautos, der Marke Renault Zoe wurde am vergangenen Wochenende im Magnolienweg gestohlen. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Zweiräder geklaut

Ein abgeschlossenes, graues Trecking-Cityrad, der Marke Gudereit wurde am Samstag zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr vor einer Sporthalle in der Wilhelmstraße geknackt und entwendet. Das neuwertige Fahrrad hat einen Zeitwert von über 800 Euro. Zu einem zweiten Diebstahl kam es ebenfalls am Samstag am Dämmer Tor. Zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr wurde ein gesichertes rot-graues Bulls-Rad gestohlen. Der Beuteschaden wird auf knapp 500 Euro beziffert. Hinweise zu einem der tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Taubendieb gesucht

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Taubenschlag auf einem Gartengrundstück in der Lohmühlstraße. Dort entwendete der Unbekannte 10 Vögel. Neben einem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro, hinterließ der Dieb einen Beuteschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion sucht nun Zeugen, die Angaben zum Langfinger machen können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Pkw im Innenhof beschädigt

Einen Lackschaden im dreistelligen Bereich verursachte ein Unbekannter an einem silbernen Ford Focus in der Zeit von Samstag 19:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr in der Schillerstraße. Das beschädigte Auto stand im Tatzeitraum im Innenhof eines dortigen Mehrfamilienhauses. Dem Schadensbild nach zu urteilen, wurde das Fahrzeug durch Steinwürfe beschädigt, welche durch die eingesetzte Streifenbesatzung vor Ort aufgefunden werden konnten. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Vandalismus: Unbekannter demoliert Markt-Anhänger

In der Nacht von Samstag auf Sonntag machte sich ein Unbekannter an einem Marktstand auf dem Schloßplatz zu schaffen. Die Kennzeichenbeleuchtung wurde abgetreten, die Lederriemen der Plane abgerissen und das Gefährt mit Aufklebern beklebt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Hinterrad weggerutscht - Motorradfahrer leicht verletzt

Heigenbrücken. Ein 27-Kraftradfahrer befuhr am Sonntag gegen 15:10 Uhr die Kreisstraße AB2 von Sailauf kommend in Fahrtrichtung Jakobsthal. In einer Linkskurve rutschte das Hinterrad seiner Yamaha aus noch nicht geklärten Gründen weg, weshalb der Biker auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann zog sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Das Krad musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Gartenhaus

Stockstadt. Gewaltsam drang in der Zeit von Samstag 18:45 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr ein Unbekannter in eine Laube in der Großostheimer Straße ein. Ob ein Beuteschaden entstand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter hinterließ jedoch einen Sachschaden im zweistelligen Bereich. Unmittelbar vor dem Gartenhaus konnte die eingesetzte Streifenbesatzung einen abgebrochenen Schraubenzieher spurenschonend sicherstellen, welcher vermutlich als Tatwerkzeug diente. Ermittlungen folgen. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Gebäudefassade beschmiert

Goldbach. Die Hausfassade eines Drogeriemarktes wurde in der Zeit von Samstag 20:10 Uhr bis Montag 07:50 Uhr in der Straße Erlengrund beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl aus Skoda

Dammbach OT Wintersbach. Aus einem geparkten weißen Skoda wurde am Sonntag zwischen 12:05 Uhr und 13:40 Uhr eine cremefarbene Geldbörse mit diversen Dokumenten sowie Bargeld und ein schwarzes Mobiltelefon, der Marke iPhone geklaut. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Wintersbacher Straße. Die Eigentümerin bewahrte das Portemonnaie in einer Handtasche im Fußraum des Beifahrersitzes auf und das Smartphone im Handschuhfach. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Wie der Täter in den Innenraum des Fahrzeugs gelangen konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Drei Autos beschädigt

Stockstadt. In der Nacht von Sonntag auf Montag demolierte ein unbekannter Täter drei abgestellte Fahrzeuge und verursachte einen Gesamtschaden von knapp 1500 Euro. Im Rotdornweg wurde an einem grauen Opel Astra sowie blauen Skoda Fabia jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Am Skoda wurde zusätzlich der englische Schriftzug: „WE KNOW“ in die Motorhaube eingeritzt. An einem roten Opel Adam im Weißdornweg wurden dieselben Worte eingeritzt und ebenfalls ein Außenspiegel abgerissen. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg