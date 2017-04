Auf Flohmarkt in Aschaffenburg verbotene Filme angeboten

Der Film wurde sichergestellt.



Auch der Stand eines 51-Jährigen wurde einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm wurde ein verbotener und in der Liste der jugendgefährdenden Medien aufgeführter Film aufgefunden, welcher sichergestellt wurde. Auf einem Flohmarkt, welcher Kindern und Jugendlichen zugänglich ist, dürfen solche Filme nicht angeboten werden.



Beide Personen werden nun wegen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz zur Anzeige gebracht.





Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Nach Unfall geflüchtet

Kratzer beim Ausparken verursacht und geflüchtet

Kriminalitätsgeschehen

Werbeschild gestohlen

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Pkw gefahren

Kreis Aschaffenburg

Kriminalitätsgeschehen

Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, hat eine 19-jährige mit ihrem Ford Focus auf dem Parkplatz Nähe Freihofsgasse beim Ausparken den Opel Corsa einer 25-Jährigen beschädigt. Die Fahrerin bemerkte den Verkehrsunfall, da Zeugen beobachteten, dass sie sich noch umschaute, dann aber trotzdem vom Unfallort wegfuhr. Von eben diesen Zeugen konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs abgelesen und somit die 19-Jährige ermittelt werden. Am Opel Corsa entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.Am Samstag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:12 Uhr, parkte ein 29-Jähriger seinen Pkw, Opel, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Horchstraße neben einem anderen Pkw. Als er nach seinem Einkauf wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Kratzer in seiner Beifahrertüre fest. Von dem unbekannten Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.Zeugen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, wurden ein 42-Jähriger und ein 26-Jähriger beim Abgang zu einem Tanzlokal in der Luitpoldstraße von Zeugen dabei beobachtet, wie sie ein Werbeschild eines Imbisses von der Wand entfernten und dieses mitnahmen. Sie konnten kurze Zeit danach angetroffen werden. Das Schild wurde ihnen wieder abgenommen und sie werden nun wegen Diebstahl zur Anzeige gebracht. Beide waren merklich alkoholisiert.Am Samstag, gegen 23:50 Uhr, ist ein 45-Jähriger mit seinem Pkw, Chrysler, auf dem Südring/Höhe Ludwigsallee, nach rechts gegen den erhöhten Bordstein gefahren und hat sich am eigenen Fahrzeug beide rechte Reifen beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten deutlichen Alkoholgeruch, sowie drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 45-jährigen Fahrer feststellen. In der Dienststelle wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Da der 45-Jährige immer aggressiver wurde und in Verbindung mit seiner Alkoholisierung und seinem Drogenkonsum, musste er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Dienststelle verbringen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde auch noch ein Plastikdöschen mit Kokain aufgefunden. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.Am Samstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde Am Heigenberg, am dortigen Sportplatz, von einem oder mehreren Unbekannten die Seitenscheibe des Pkw, Mercedes, einer 41-Jährigen eingeschlagen. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Nachdem die Frau wieder zu ihrem Pkw zurückgekommen war, stellte sie fest, dass ihre im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche entwendet worden ist. Es befanden sich diverse persönliche Gegenstände sowie mehrere hundert Euro Bargeld darin. Außerdem entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Von dem oder den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen der Straftat gibt es bis dato ebenfalls keine.Zeugen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg