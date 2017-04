Großeinsatz nach Messerattacke am Freitagabend im Aschaffenburger Hauptbahnhof

Mitreisende Polizisten und Soldat stoppen Angreifer

Aschaffenburg Freitag, 07.04.2017 - 18:51 Uhr

Eine Messerattacke in einem Intercity Express hat am Freitagabend im Aschaffenburger Hauptbahnhof einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Polizeisprecher bestätigte entsprechende Berichte von Augenzeugen. Fahrgäste überwältigten den Angreifer.