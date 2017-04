Dieb klaut Kompletträder von Neufahrzeug

Der Beuteschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht - Dacia beschädigt

Aschaffenburg. Einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite verursachte am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug an einem Dacia in der Saarstraße. Das Auto stand im Tatzeitraum am dortigen Fahrbahnrand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Pkw

Aschaffenburg. Ein schwarzer Skoda Octavia wurde in der Zeit vom 27.03.2017 bis 03.04.2017 rundherum beschädigt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Fischergasse. Der Sachschaden in Form von Eindellungen und Kratzspuren wird auf circa 2000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kajak gestohlen

Aschaffenburg. Ein abgeschlossenes, orange-schwarzes Kajak wurde in der Zeit vom 18.03.2017/14 Uhr bis 01.04.2017/ 13:15 Uhr von einem Bootsständer in der Stadtbadstraße entwendet. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Sonnenbrillen geklaut

Aschaffenburg. In einem Geschäft in der Friedrichstraße entwendete ein unbekannter Täter am Freitagmorgen um 11:10 Uhr in einem unbeobachteten Moment drei Sonnenbrillen der Marke Ray Ban. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Aufahrunfall - 67-Jähriger leicht verletzt

Großostheim-Ringheim. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 20-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter die Kreisstraße AB8 von Schaafheim kommend in Fahrtrichtung Ringheim, dem Fahrzeug folgte ein 67-jähriger Mercedes A-Klasse-Fahrer. Der 20-Jährige beabsichtigte in Ringheim, in die Straße Am Trieb abzubiegen, weshalb er sein Fahrzeug abbremste. Dies nahm der dahinter fahrende Fahrzeugführer zu spät wahr und fuhr mit seinem Pkw auf den Sprinter auf. Der Unfallverursacher zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Großostheim-Pflaumheim. Ein verschlossenes, blau-gelbes Rad der Marke Winora Granada entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, 08:30 Uhr, bis Donnerstag, 08:30 Uhr, in der Großostheimer Straße. Das Rad stand im Tatzeitraum gegenüber dem dortigen Feuerwehrhaus. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg