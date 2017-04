Mazda prallt gegen Linienbus

An der Einmündung Lamprechtstraße Ecke Schweinheimer Straße übersah eine 72-jährige Mazda-Fahrerin am Mittwochnachmittag um 16:30 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Linienbus. Die Dame beabsichtigte von der Lamprechtstraße kommend nach links in Richtung Stadtmitte abzubiegen, wobei sie den auf der Schweinheimer Straße stadteinwärts fahrenden Omnibus, besetzt mit insgesamt sechs Fahrgästen, zu spät wahrnahm. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Der Linienbus musste seine Tour aufgrund des entstandenen Schadens abbrechen.

Kleinunfall wird 23-jährigen Seat-Fahrer zum Verhängnis

Beim Einfahren in der Kreuzungsbereich von der Goldbacher Straße kommend auf die Schönbornstraße würgte ein junger Mann am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr sein Fahrzeug beim Anfahren ab. Dies nahm eine dahinter fahrende 45-jährige Skoda-Fahrerin zu spät wahr und stieß mit ihrem Auto gegen das Heck des Seat. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den Pkws beläuft sich auf circa 600 Euro. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte festgestellt werden, dass der Seat-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der 23-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Anhänger geklaut

Bereits in der Zeit vom 22.02.2017 bis 23.03.2017 wurde von einem Parkplatz in der Josef-Dinges-Straße ein rot-silberfarbener Pkw-Anhänger, der Marke Stema AA mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-MT133 gestohlen. Der Beuteschaden wird auf circa 500 Euro beziffert. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Zweiräder an Wohnanschrift entwendet

Ein rot-weißes Rad, der Marke Cyco Rocket und ein rosa-weißes Bike, der Marke Hercules wurde in der Zeit von Dienstag 20:00 Uhr auf Mittwoch 07:00 Uhr von einem Anwesen in der Gutenbergstraße entwendet. Die Eigentümer sicherten die Räder mittels Schlösser am dortigen Fahrradabstellplatz. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Teurer Liebesschwur

Ein junges Pärchen brachte am Mittwochnachmittag um 15:30 Uhr die Vornamen-Initialen, untermalt mit einem Herz im Parkhaus des Einkaufszentrums in der Goldbacher Straße an. Unbemerkt blieb ihre Aktion jedoch nicht, weshalb die beiden mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen müssen.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg