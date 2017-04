Nach Unfall: Rollerfahrer mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Zu tief ins Glas geschaut

Der Unfall ereignete sich um 19:15 Uhr auf der Kreisstraße AB12. Der 31-Jährige fuhr in den Graben und stürzte. Mittels eines hinzugerufenen Hubschraubers wurde der Mann in das Klinikum Offenbach verbracht. Art und Umfang seiner Verletzungen sind bis dato noch unbekannt. Am Motorroller entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Aschaffenburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg gegen 01:45 Uhr einen VW-Fahrer in der Wermbachstraße. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb der 47-Jährige zur Durchführung eines gerichtverwertbaren Tests auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Der Autofahrer hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. Etwas mehr Alkohol in der Atemluft hatte etwa eine halbe Stunde später ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer, welcher in der Kochstraße unterwegs war. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde jedoch zur Durchführung einer Blutentnahme ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Aufgrund des hohen Alkoholwertes lag der 29-Jährige in der absoluten Fahruntüchtigkeit, weshalb dessen Führerschein zur Vorbereitung des Entzuges durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt wurde. Der Hyundai-Lenker hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Handy aus Bekleidungsgeschäft entwendet

Aschaffenburg. Ein etwa 25 Jahre alter, schlanker Mann mit einer Körpergröße von circa 170 Zentimetern betrat am Montag gegen 11:00 Uhr einen Laden in der Goldbacher Straße. Während des Aufenthalts verwickelte er die Verkäuferin in ein Gespräch. Nach dem Verlassen des Geschäfts bemerkte die Inhaberin den Verlust ihres schwarzen, neuwertigen Mobiltelefons der Marke Samsung im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die Eigentümerin hatte das Smartphone während der Tatzeit im Thekenbereich aufbewahrt. Der oben beschriebene Täter soll in einem gebrochenen Deutsch mit der Dame kommuniziert haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zur tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kinderwagen entwendet

Aschaffenburg. Im Einkaufszentrum in der Goldbacher Straße wurde am Dienstag zwischen 16:45 Uhr und 17:05 Uhr ein lila-silberfarbener Kinderwagen, der Marke TFK Pro 3 gestohlen. Die Eigentümerin stellte diesen in der Nähe eines dortigen Eiscafés ab. Der Beuteschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer

Goldbach. Eine 47-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen um 08:20 Uhr von einem Privatparkplatz nach links auf die Aschaffstraße ein. Beim Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin einen 91-jährigen Zweiradfahrer, welcher die Aschaffstraße in Fahrtrichtung B26 befuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei der Senior auf die Fahrbahn stürzte und sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog. Der Zweiradfahrer trug einen Schutzhelm. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Lastwagen touchiert Zaun - Fahrer gesucht

Kleinostheim. Beim Rangieren kollidierte am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr ein Sattelzug am Hirschpfad mit der Einfriedung eines dortigen Anwesens. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der Fahrzeugführer nach dem entstandenen Schaden und wurde von einer Augenzeugin auf die Eigentümerin des Anwesens verwiesen. Nachdem diese augenscheinlich nicht Zuhause war, verließ der Kraftfahrer die Unfallörtlichkeit ohne weitere Veranlassung mit seinem Gefährt. Der Lastwagen wird wie folgt beschrieben: Sattelzugmaschine mit holländischem Kennzeichen, in den Farben hellgrau-weiß, mit der Aufschrift: „EWALS CARGO“ auf dem Auflieger. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten diverse Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche sichergestellt wurden. Ermittlungen folgen. Der entstandene Sachschaden am Zaun beläuft sich auf circa 300 Euro. Wer Angaben zum flüchtigen Fahrzeug sowie zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Haibach-Grünmorsbach. Einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstag um 21:45 Uhr ein 58-jähriger Daimler-Fahrer unterzogen. Während der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb dem Autofahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg führte anschließend eine Ärztin eine Blutentnahme mit dem Mann durch. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde sichergestellt, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fahrzeugteile demontiert und entwendet

Mainaschaff. In der Zeit von Samstag 15:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr baute ein bislang unbekannter Täter diverse Fahrzeugteile an einem blauen BMW ab und entwendete diese. Unter anderem wurden die Kennzeichenhalterung, der Nebelscheinwerfer vorne links, die Motorunterverkleidung sowie die Radkasteninnenverkleidung vorne links entfernt. Das Auto stand im Tatzeitraum im Hof eines Anwesens in der Johann-Dahlem-Straße. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg