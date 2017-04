Gegen Baum geprallt - 57-Jähriger leicht verletzt

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Dienstag, 04.04.2017 - 14:58 Uhr

Am Montag um 14:20 Uhr befuhr ein VW Polo-Fahrer die Staatsstraße 2312 von Rohrbrunn kommend in Fahrtrichtung Mespelbrunn. Aus noch nicht geklärten Gründen kam der Lenker mit seinem Auto auf gerader Strecke bei Weibersbrunn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen dortigen Baum.