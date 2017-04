Zwei Autos in Großostheim demoliert

Handtasche geklaut

Zu einer gleichgelagerten Straftat kam es ebenfalls am Sonntag, zwischen 09:30 Uhr und 16:30 Uhr, am Dellweg. An einem blauen Opel Astra wurde die hintere rechte Radkappe beschädigt und der hintere rechte Radkasten sowie das Fahrzeugdach verbeult. Der beschädigte Pkw stand im Tatzeitraum auf einem Parkstreifen an einer dortigen Schule. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro beziffert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Während eines Konzerts in der Veranstaltungshalle am Schloßplatz wurde am Sonntag, zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr, einer 88-Jährigen die Handtasche samt Inhalt gestohlen. Die Eigentümerin stellte die schwarze Tasche während der Musikdarbietung unter ihrem Stuhl ab. Neben einer schwarzen Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld befanden sich ein Schlüsselbund sowie eine CD darin. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Einen Stromkasten und eine Straßenlaterne touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von Sonntag, 21:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr in der Straße An der Pfingstweide. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, die Hinweis zu einem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Während der Verkehrskontrolle eines 55-jährigen Audi-Fahrers in der Aschaffenburger Straße am Sonntag um 11:15 Uhr konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann zur Durchführung eines gerichtverwertbaren Tests zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht.Ein abgeschlossenes, schwarz-weißes Fahrrad, der Marke Cube LTD wurde in der Zeit von Samstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 08:15 Uhr aus einer Scheune eines Wohnanwesens in der Sportfeldsiedlung entwendet. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Wie der Täter in die Abstellörtlichkeit gelangen konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde einem 19-jährigen Hoffestbesucher in der Aschaffenburger Straße das Portemonnaie mit Dokumenten sowie Bargeld aus der Jackentasche geklaut. Der Geldbeutel samt den Karten tauchte wieder auf, das Bargeld nahm der Dieb an sich. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich.Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Aus einem geparkten Opel wurden am Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 17:45 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise eine Geldbörse samt Inhalt sowie ein Mobiltelefon, der Marke Samsung entwendet. Das Portemonnaie und Handy wurden von der Eigentümerin in der Handtasche auf dem Rücksitz des Pkw aufbewahrt. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz im Millionenweg. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg