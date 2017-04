Nach Schlägerei: 23-Jähriger pöbelt und randaliert im Krankenhaus

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Sonntag, 02.04.2017 - 10:57 Uhr

Einer Streifenbesatzung der PI Aschaffenburg fiel am Sonntag, gegen 05:55 Uhr, eine handfeste Auseinandersetzung zweier Männer in der Elisenstraße auf. Die beiden Beamten konnten die zwei Streithähne, die teilweise schon mittelschwere Verletzungen aufwiesen, schnell trennen und verständigten den Rettungsdienst.