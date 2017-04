70-jährige Frau in Hösbach angefahren und geflüchtet

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, wurde eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg in der Hösbacher Hauptstraße von einem Autofahrer nach dem Weg gefragt. Zu diesem Zweck betrat die Frau die Fahrbahn und kam zur Fahrerseite des Ortsunkundigen um den Weg zu erklären. Aufgrund des stehenden Pkws musste ein in ortsauswärtiger Richtung fahrender Pkw warten. Während dieser Fahrer eines BMW 7er wartete hupte er mehrfach. Als er dann die Engstelle passieren konnte fuhr der BMW so nah am haltenden Pkw des Ortsunkundigen und an der 70-jährigen Frau vorbei, dass der Außenspiegel des stehenden Fahrzeugs einklappte und dabei der Frau in den Magen drückte. Der Fahrer des BMWs verließ die Unfallstelle ohne seinen Wartepflichten nachzukommen oder sich nach dem Gesundheitszustand der Dame zu erkundigen. Die Dame erlitt bei dem Verkehrsunfall Schmerzen und begab sich in medizinische Behandlung. Die Polizei Aschaffenburg folgt nun den ersten Hinweisen und ermittelt wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Abbiegende Pkw Fahrerin übersehen und aufgefahren - Zwei Leichtverletzte

Mespelbrunn. Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, befuhr eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg die Staatsstraße 2312 von Rohrbrunn kommend in Richtung Mespelbrunn. Im Bereich einer Kurve wollte die Frau nach links in einen Feldweg abbiegen. Dort musste allerdings verkehrsbedingt warten. Die 30-jähirge Fahrerin eines VW Polo erkannte diese Situation rechtzeitig und konnte ihr Fahrzeug zum Stillstand abbremsen. Der dahinterfahrende 49-jährige Mann erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw Peugeot auf den VW Polo auf. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der VW Polo noch auf den davorstehenden Pkw der 48-jährigen Frau aufgeschoben wurde. Bei dem Aufprall wurden die Fahrerin des VW Polos und die 48-jährige Frau leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt. Der Peugeot des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Stadt Aschaffenburg

Sicherheitsabstand zum Gegenverkehr nicht eingehalten - Fahrradfahrerin verletzt



Am Freitagnachmittag wollte eine 50-jährige Aschaffenburgerin mit ihrem Pkw im Bessenbacher Weg an drei geparkten Pkws vorbeifahren. Dabei hielt sie den Sicherheitsabstand zu einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin nicht ein. Die ebenfalls 50-jährige Radfahrerin erschreckte sich aufgrund des geringen Abstandes, geriet ins Straucheln und fuhr mit dem Rad in die Rinne zwischen Fahrbahn und Gehweg. Dabei stürzte die Dame und schlug mit dem Kopf gegen einen dahinterfahrenden Pkw. Durch das Tragen eines Fahrradhelmes konnten schlimmere Verletzungen verhindert werden. Trotzdem wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ein Schleudertrauma, sowie Verletzungen im Knie und Hüftbereich festgestellt. Die Radfahrerin musste anschließend im Klinikum Aschaffenburg behandelt werden. Der Schaden am Rad wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Pkw-Fahrerin.

Vorausfahrenden Pkw übersehen - Beifahrerin erleidet leichte Verletzungen

Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Pkw Renault in der Spessartstraße in Richtung Schweinheimer Straße. An der dortigen Kreuzung musste der Mann an der roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw Renault auf. Durch den Aufprall wurde die 29-jährige Beifahrerin des Renault-Fahrers leicht verletzt und musste ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Mit deutlich zu viel Alkohol im Stadtgebiet unterwegs

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, wurde im Bereich des Hohenzollerrnrings der Fahrer eines silberfarbenen VW Golfs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten konnten bei dem Mann starken Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Nachdem der VW Golf verkehrssicher abgestellt wurde, musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Skoda beschädigt und geflüchtet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag parkte ein 29-jähriger Mann aus Aschaffenburg seinen Pkw Skoda Superb in einem Hof der Uhlandstraße. Als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die Front an seinem Pkw beschädigt war. Offensichtlich blieb bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken an dem Fahrzeug hängen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

In der Diskothek randaliert und WCs beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte ein junger Mann mit seinen Freunden in einer Diskothek in der Elisenstraße seinen Geburtstag feiern. Der Mann, der etwa ein Promille intus hatte, kam auf die Idee sämtliche Spülkästen der Urinale auf dem dortigen WC abzureisen. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm die Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Der junge Mann wurde des Lokales verwiesen. Der Sachschaden wird mit ca. 100 Euro angegeben.

Personenkontrolle in der Ottostraße fördert Rauschgift zu Tage

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann auf dem Gelände der FOS/BOS in der Ottostraße kontrolliert. Aufgrund des nervösen Verhaltens wurde er nach verbotenen Gegenständen durchsucht. Hierbei wurde in der Geldbörse des jungen Mannes ein kleiner Brocken Haschisch aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg