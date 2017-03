Verkehrsuntüchtigen, völlig überladenen Lkw aus dem Verkehr gezogen

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach

Aschaffenburg Freitag, 31.03.2017 - 09:57 Uhr

Im Vorbeifahren fiel gestern Vormittag der Streife die enorme Holzmenge auf, die auf einem Lkw geladen war. Daher wurde das Gespann aus Lkw mit Anhänger in Elsenfeld gewogen.