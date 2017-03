Roller prallt gegen Renault: 56-Jähriger verletzt

Unfall bei Mainaschaff

mit Bildergalerie

Aschaffenburg Donnerstag, 30.03.2017 - 18:28 Uhr

Gekracht hat es am frühen Donnerstagabend auf der Mainaschaffer Straße in Aschaffenburg: Eine Renault-Fahrerin übersah dort einen Rollerfahrer, der sich bei der Kollision Verletzungen zuzog.