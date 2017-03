16 Taten: Ermittler machen Graffiti-Schmierer dingfest

Insbesondere Ende 2016 wurden im Stadtteil Damm massive Beschädigungen durch Graffiti festgestellt. Hierbei beschmierte ein zunächst unbekannter Täter diverse Gebäudefassaden mit seinen Tags. Im Januar dieses Jahres kam es zu gleichgelagerten Straftaten in Waldaschaff.

Hier konnten die Ermittler vergleichbare Motive im Ortskern feststellen. Mittels Sprühdosen wurden u.a. Hausfassaden, Bushäuschen, Gartenmauern und Stromverteilerkästen verunstaltet. Nach umfangreichen Recherchen konnten die insgesamt 16 Delikte einem 21-jährigen jungen Mann zugeordnet werden, der einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursachte.

Am Nachmittag des 08.02.2017 streiften zwei zunächst unbekannte Täter durch die Innenstadt und beschmierten auf ihrem Weg mit Eddingstiften u.a. Stromverteilerkästen, Zigarettenautomaten, Fensterbänke sowie Torpfosten. Dank eines aufmerksamen Zeugen und der intensiven Ermittlungsarbeit konnte ein Duo im Alter von 17 und 20 Jahren als überführt angesehen werden. Die jungen Männer müssen sich in Kürze gerichtlich für den beträchtlichen Schaden verantworten.

Stadt Aschaffenburg

Kabel mutwillig durchtrennt

In der Zeit vom 20.03.2017 bis 29.03.2017 beschädigte ein Unbekannter die elektrische Treppe eines roten Wohnmobils, der Marke Fiat sowie die Kennzeichenbeleuchtung eines Kraftrads, der Marke Yamaha. Beide Fahrzeuge standen im Tatzeitraum in der Schillerstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Fahrräder gestohlen

Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Goldbacher Straße wurde in der Zeit vom 26.03.2017 19:00 Uhr bis 27.03.2017 08:00 Uhr ein abgeschlossenes Zweirad samt Schloss entwendet. Es handelt sich um ein Rad, der Marke Prophete in der Farbe schwarz. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es in der Zeit vom 28.09.2017 17:00 Uhr bis 29.03.2017 13:00 Uhr ebenfalls in der Goldbacher Straße im Hof eines Mehrfamilienhauses. Hier entwendete der Dieb zwei zusammengeschlossene Räder, welche an einem Fahrradständer standen. Das weiße Focus sowie schwarze Bulls Fahrrad haben jeweils einen Zeitwert von circa 400 Euro. Ob ein Tatzusammenhang vorliegt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Kreis Aschaffenburg

Leichtkraftfahrzeug zu spät erkannt - Ausweichmanöver

Heimbuchenthal. Weil er ein langsam fahrendes vierrädriges Leichtkraftfahrzeug hinter einer Rechtskurve auf der Staatsstraße 2308 von Heimbuchenthal kommend in Fahrtrichtung Dammbach zu spät wahrnahm, führte ein 37-jähriger Daimler-Fahrer ein Ausweichmanöver nach rechts in den Grünstreifen durch. Hierbei kollidierte das Auto mit einem Leitpfosten sowie einem Schild und kam zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Schaden am Pfosten und Schild wird auf etwa 300 Euro beziffert.



Diebstahl aufgeflogen

Goldbach. Mit der Hilfe eines Komplizen versuchte ein 19-jähriger Dieb am Mittwoch um 19.15 Uhr insgesamt sechs Flaschen Schnaps im Gesamtwert von über 100 Euro in einem Verbrauchermarkt in der Aschaffstraße zu stehlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv durchschaute ihr Vorhaben und stellte einen der Täter. Sein Kompagnon ergriff die Flucht. Der 19-Jährige wurde zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht.

