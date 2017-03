Kreuz aus Schweinheimer Kirche geklaut - wo ist der Täter?

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 30.03.2017 - 10:14 Uhr

Bereits in der vergangenen Woche hat ein Unbekannter aus der Pfarrkirche Maria Geburt in Aschaffenburg-Schweinheim ein Vortragekreuz entwendet.