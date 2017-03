Nach Motorrad-Crash bei Feldkahl: Polizei sucht weiter flüchtigen Motorradfahrer

Wer kann Hinweise geben?

Aschaffenburg Mittwoch, 29.03.2017 - 15:20 Uhr

Die Polizei Aschaffenburg sucht weiterhin nach Zeugen, welche den schweren Kradunfall am Dienstag gegen 14:45 Uhr auf der Staatsstraße 2307 zwischen Schimborn und Hösbach beobachtet haben.