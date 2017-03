Diebstahl in Aschaffenburger Elektromarkt

Verkehrsschilder abgeschraubt und geklaut

In der Erbsengasse entwendete ein Unbekannter in der Zeit von Freitag 11:00 Uhr bis Samstag 11:00 Uhr vier Schilder im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Der Täter schraubte hierzu die Verkehrszeichen in den Farben blau-weiß bzw. rot-weiß von den Stangen ab. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Deko-Artikel gestohlen

Eine unbekannte Täterin steckte am Samstag gegen 11:45 Uhr einen Dekorationsartikel in einem Geschäft in der Steingasse ein und verließ anschließend den Laden ohne zu zahlen. Die circa 50-jährige, schlanke Diebin soll etwa 170 Zentimeter groß sein und während der Tatausführung eine graue Jacke, blaue Jeans, braune Stiefel sowie Ohrringe getragen haben. Begleitet soll die Dame von einem etwa 55-jährigen, schlanken Mann mit einer Körpergröße von circa 180 Zentimeter gewesen sein. Dieser habe eine schwarze Jacke mit einem hellblauen Hemd und dunklen Jeans getragen. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 60 Euro. Ermittlungen folgen. Hinweise zur tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mountainbike entwendet

Am Fahrradstellplatz einer öffentlichen Schule in der Stadtbadstraße wurde in der Zeit vom 24.03.2017 08:00 Uhr bis 27.03.2017 12:40 Uhr ein schwarz-blaues Fahrrad, der Marke Steppenwolf Timber entwendet. Die Eigentümerin sicherte das Zweirad mit einem Spiralschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 550 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Pkw mit Eiern beworfen

Aus einem fahrenden Pkw heraus warf ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:30 Uhr und 00:00 Uhr Eier auf einen geparkten grauen VW. Hierbei entstanden Kratzspuren auf der Motorhaube. Der beschädigte Pkw stand im Tatzeitraum in der Maintalstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Vorfall konnte durch aufmerksame Zeugen beobachtet werden. Ermittlungen folgen. Hinweise zur tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Vereinsheim - Scheiben eingeschlagen



Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag 13:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr zwei Gebäudescheiben sowie zwei Türen einer Sportstätte in der Bollenwaldstraße. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro beziffert. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Portemonnaie geklaut

Während des Einkaufs am Montag zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr wurde einer 63-jährigen Kundin in einem Verbrauchermarkt in der Ernsthofstraße der rosafarbene Geldbeutel samt Inhalt gestohlen. Die Dame bewahrte ihre Geldbörse in einem Einkaufsbeutel auf, der am Einkaufswagen hing. Neben diversen Dokumenten befand sich Bargeld im Portemonnaie. Der Personalausweis der 63-Jährigen konnte in einem Regal im Supermarkt aufgefunden werden. Der Beuteschaden wird auf circa 170 Euro geschätzt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht - Daimler beschädigt

Laufach OT Hain i.Spessart. Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen blauen Daimler Vito im Heckbereich. Der beschädigte Pkw stand im Tatzeitraum auf einer Baustelle in der Verlängerung zur Hüllingstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Wer Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Beim Driften VW Golf beschädigt

Waldaschaff. Bereits am Donnerstag, den 16.03.2017 um 17:00 Uhr missbrauchten Rallyefahrer einen Schotterparkplatz in der Brückenstraße für Fahr- bzw. Schleuderübungen. Ein schwarzer 3er BMW stellte sich hierbei mit dem Heck zu einem geparkten, schwarzen VW Golf auf und gab Gas ohne sich fortzubewegen. Hierbei schleuderten Schottersteine auf das abgestellte Auto und verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 4000. Neben dem Verursacherfahrzeug befand sich ein weiterer Rallyefahrer auf dem Gelände, welcher einen silber-goldfarbenen Pkw fuhr. Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Schranke geklaut

Laufach OT Hain i.Spessart. In der Zeit von Freitag 12:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr wurde eine rote Schranke mit einer Gesamtlänge von circa vier Metern von einer Baustelle in der Seebachstraße entwendet. Die Diebe rückten vermutlich aufgrund der enormen Länge und dem Gewicht von circa 80 kg mit einem größeren Fahrzeug an. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise zu den tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg