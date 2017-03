Glasscheibe der Bushaltestelle Platanenallee eingeschlagen

Zusammenstoß Pkw mit Fahrrad - Radfahrerin verletzt



Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall

Erste Motorradtour endet mit Unfall



Unfallflucht in Hösbach

Nachdem die Männer das Schöntal verlassen hatten und die Bushaltestelle „Platanenallee“ passierten, wurde die Polizeistreife abermals durch das Geräusch einer berstenden Glasscheibe auf die Beiden aufmerksam.Die Polizei nahm die unmittelbare Verfolgung auf und konnte einen der Täter festnehmen, sein Begleiter ist noch unbekannt. Er wird wie folgt beschrieben: Zwischen 18 und 25 Jahre alt, helle Hose, vermutlich Jogginghose. Bei seiner Flucht muss der zweite Täter von Passanten gesehen worden sein. Der Schaden an der Bushaltestelle wird auf 500 Euro geschätzt.Möglicherweise sind die Beiden für eine weitere Sachbeschädigung in der Erbsengasse verantwortlich. Dort wurde gegen 01.40 Uhr die Glastür einer Hofeinfahrt durch eine männliche Person eingetreten. Der Täter war hier in Begleitung eines weiteren Mannes und zwei Frauen.Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.Am Samstag früh, gegen 11.45 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Mittelstraße und wollte an der Kreuzung Mittelstraße/Schillerstraße nach links in die Schillerstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 65-jährige Fahrradfahrerin, die die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der Pkw touchierte die Fahrradfahrerin mit dem Außenspiegel, wodurch diese auf die Motorhaube fiel und sich leichte Verletzungen zuzog, die im Klinikum Aschaffenburg ambulant behandelt wurden. Das Fahrrad wurde am Vorderrad beschädigt, am Pkw entstanden Dellen und Kratzer an der Motorhaube. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.Am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, kam es an der Einmündung Cornelienstraße/Alexandrastraße zu einem weiteren Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Audi die Cornelienstraße und wollte an vorgenannter Einmündung nach links in die Alexandrastraße einbiegen. Hierbei übersah sie den Sprinter eines 55-Jährigen und fuhr diesem in die Beifahrerseite. Der rechte vordere Kotflügel des Sprinters sowie das Vorderrad wurden hierbei so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf der St 2317, kurz nach Weibersbrunn. Ein 17-jähriger aus einer hessischen Gemeinde war zum ersten Mal nach bestandener Führerscheinprüfung mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Rothenbuch unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Kraftrad schleuderte unter eine Schutzplanke und blieb dort stecken. Der 17-Jährige rutschte unter der Schutzplanke hindurch und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Er zog sich neben einer Gehirnerschütterung mit HWS noch diverse Prellungen am Körper zu und musste ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Am Kraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5000 Euro.Eine Unfallflucht ereignete sich auf dem Globus-Baumarkt in Hösbach. Der Geschädigte hatte seinem weißen Pkw Peugeot 2008 auf einer Parkfläche vor dem Baumarkt abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Heckklappe mittig eine Delle hatte. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsausparken gegen den Peugeot gestoßen war. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.Wer Angaben zum flüchtigen Fahrzeug sowie zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

