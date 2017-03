Vorfall im Bus: Jugendliche hantieren mit Pfefferspray - Baby erwischt?

Mehrere Jugendliche sollen mit einem Pfefferspray hantiert haben und dabei auch ein bislang nicht bekanntes Kind erwischt haben. Die Mutter des Kindes soll dann zusammen mit ihrem Kind ausgestiegen sein. Die Polizei Aschaffenburg bittet diese Frau, sich schnellstmöglich zu melden. In der Folge gab es noch eine Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und dem Busfahrer. Die Jugendlichen konnten später ausfindig gemacht werden.

Unfallflucht

Am Freitag gegen 17.50 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie ein lila Kleinwagen in der Nelseestraße an einem geparkten Pkw hängen geblieben ist. An dem Geparkten wurden der Außenspiegel und der Kotflügel beschädigt. Der lila Kleinwagen setzte daraufhin seine Fahrt fort. Da der Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht genau ablesen konnte, wird hier um Hinweise evtl. weiterer Unfallzeugen gebeten. Hinweise nimmt die PI Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/8570 entgegen.

Beleidigung von Polizeibeamten



Wegen Beleidigung mehrere Polizeibeamten muss sich ein 23-jähriger Aschaffenburger verantworten. Er war zusammen mit Bekannten in den frühen Morgenstunden in der Aschaffenburger Innenstadt unterwegs und fiel durch lautes Gegröle auf. Mehrere Beamte beleidigte er mit Kraftausdrücken und bezeichnete sie als „Scheiß Bullen“. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden, da er sich weiterhin aggressiv zeigte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen ist. Seinen Rausch konnte er in der Haftzelle der Polizeiinspektion ausschlafen.

Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurden in der Würzburger Straße mehrere Fahrzeuge mutwillig von einem Unbekannten zerkratzt. Wer Beobachtungen gemacht hat soll sich bitte bei der PI Aschaffenburg unter der Tel. 06021/8570 melden.

Kreis Aschaffenburg

Mehrfach überschlagen unter Drogeneinfluss

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 25-jähriger Odenwälder bei einem Verkehrsunfall zwischen Mömlingen und Pflaumheim. Mit überhöhter Geschwindigkeit hat er mehrere Fahrzeuge auf der kurvenreichen Strecke überholt, ehe er nach seinem letzten Überholmanöver die Kontrolle über seinen Toyota verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er einen Hügel hoch, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Dabei tötete er auch eine Amsel. Der Toyota war schrottreif. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Drogeneinfluss fest. Dem Unfallfahrer wurde Blut zur Feststellung des genauen Drogeneinflusses abgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Polizei