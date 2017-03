Unfall in der Schönbornstraße: 13-Jähriger unter den Verletzten

Kollision zwischen Pkw und Zweirad

Unfallflucht - Opel Corsa beschädigt

Blumentopf geklaut

Trekkingrad gestohlen

Kreis Aschaffenburg

Alleinbeteiligt von Fahrrad gestürzt

Fiat touchiert und abgehauen

Handy entwendet

Einbruch - Bargeld und Zigaretten entwendet

Hierbei wurde dieser wiederrum auf einen VW Touran geschoben, welchen ein 59-Jähriger lenkte. Die 42-Jährige und ihr 13-Jähriger Beifahrer sowie die Unfallverursacherin wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der 59-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Audi sowie VW waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 7500 Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle vor Ort ab.Beim Auffahren von einem Parkplatz auf dieübersah eine 23-jährige Opel-Fahrerin einen Zweiradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der 28-jährige Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde zur weiteren Abklärung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ob ein Schaden am Fahrrad entstanden ist bedarf der weiteren Abklärung.Auf einem Supermarktparkplatz in dertouchierte am Donnerstagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:20 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen grauen Opel Corsa im Bereich des vorderen linken Radkastens. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.In der Zeit vom 09.03.2017 17:00 Uhr bis 10.03.2017 10:00 Uhr wurde ein Kupferblumenkübel am Kellerabgang eines Anwesens in derentwendet. Der Beuteschaden wird auf circa 50 Euro beziffert.Amklaute ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag 07:00 Uhr bis Mittwoch 19:00 Uhr ein lila-schwarzes Zweirad, der Marke Giant Expedition. Das Rad wurde vom Eigentümer mit einem Rahmenschloss am dortigen Fahrradabstellplatz gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.Beim Auffahren auf den Gehweg in derstürzte eine 28-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag um 17:25 Uhr alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Die junge Frau kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg. Am Rad entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.Ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursachte ein schwarzer Kombi mit Anhängerkupplung am Donnerstag um 21:45 Uhr an einem Fiat in der. Der Eigentümer wurde durch einen lauten Knall auf die Kollision aufmerksam und nahm den beschriebenen flüchtigen Pkw an der Unfallörtlichkeit wahr. Der Schaden an der Heckstoßstange wird auf circa 200 Euro geschätzt.Aus dem Umkleideraum einer öffentlichen Schule in der Straßeklaute ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr ein graues Smartphone, der Marke iPhone 6 S. Der Eigentümer bewahrte das Mobiltelefon während des Sportunterrichts in seiner Hosentasche in der Kabine auf. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.Am Donnerstag zwischen 12:10 Uhr und 14:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum eines Geschäfts in der. Dort entwendete der Dieb eine schwarze Geldbörse samt Inhalt aus einer Handtasche sowie ein Geldmäppchen befüllt mit Bargeld. Im Verkaufsraum nahm der Täter die Einnahmen aus der Kasse. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

