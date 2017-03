Schon zum dritten Mal: Unbekannter dreht Schrauben in Autoreifen

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 23.03.2017 - 14:40 Uhr

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit vom 06.02.2017 bis 21.03.2017 bereits zum dritten Mal einen silbernen VW Caddy in der Straße Sonneck, indem der Täter Schrauben in die Laufflächen der Reifen drehte.