Betrug am Telefon: Falsche Enkelin fordert 15.000 Euro

Drei Senioren aus dem Stadtteil Leider meldeten sich am Mittwoch bei der Polizei, nachdem sie im Laufe des Vormittags Anrufe von Betrügern erhalten hatten. Die Täter gaben ich am Telefon als Enkelin oder Verwandte aus und baten um finanzielle Unterstützung. Die geforderten Beträge lagen zwischen 4.000 Euro und 15.000 Euro z.B. für einen angeblichen Autokauf. In allen drei Fällen ließen sich die Angerufenen jedoch nicht täuschen.Bereits am Montag hatte bei einer Frau in Großostheim das Telefon geklingelt. Eine Mitarbeiterin einer Firma, die sich „Euro-Million“ nannte, beglückwünschte sie zu einem Gewinn in Höhe von 40.000 Euro. Einzige Voraussetzung für die Auszahlung des Betrages war die Erstattung einer Gebühr von 900 Euro. Diese sollte die Angerufene in Steam-Gutscheinen begleichen. Die Frau ließ sich jedoch nicht täuschen, legte auf und verständigte die Polizei. Auch in diesem Fall ermittelt die Kripo.Die derzeit in Unterfranken aktuellen Fälle von Betrugsversuchen am Telefon, sei es der Enkel- oder Verwandtentrick, der Staatsgewaltentrick oder falsche Gewinnversprechen, zeigen, dass die Täter weiterhin sehr aktiv sind. Die Polizei mahnt deswegen zu besonderer Vorsicht, wenn es am Telefon um hohe Geldbeträge geht.

Polizei Unterfranken