15-jährige Mofafahrerin rutscht gegen Bus

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Mittwoch, 22.03.2017 - 15:45 Uhr

Eine 15-Jährige befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr mit ihrem Mofa in Bessenbach den Bohlenweg in Richtung Dorfstraße. Zur selben Zeit war ein 38-jähriger Busfahrer auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Würzburger Straße unterwegs.