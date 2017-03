85-Jährige bestohlen - Dreiste Diebinnen gesucht

Auffahrunfall - 33-Jährige leicht verletzt

Fahrradunfälle im Stadtgebiet mit insgesamt 4 verletzten Radlern

Aus gesundheitlichen Gründen Kontrolle über Pkw verloren

Audi A5 beschädigt- Verursacher gesucht

Verkehrsschild geklaut

VW Golf beschädigt - Verursacher gesucht

Brennender Kühlschrank löst Feuerwehreinsatz aus

Zur gleichen Zeit näherte sich eine weitere junge, blonde Frau im Alter von 25 bis 28 Jahren der 85-Jährigen. Nach der Konversation bemerkte die Seniorin den Verlust ihres dunkelblauen Portemonnaies mit der Initiale „W“ samt Inhalt.Den Geldbeutel bewahrte sie in ihrer Einkaufstasche auf, welche sich in einem Drahtkorb am Rollator befand auf. Die beiden tatverdächtigen Personen stiegen nach der Unterhaltung in einen schwarzen Pkw und fuhren in Richtung Schweinheimer Straße davon. Der Beuteschaden wird auf circa 160 Euro geschätzt.Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin musste am Montag gegen 11:30 Uhr auf der Würzburger Straße verkehrsbedingt aufgrund einer roten Ampel anhalten. Dies erkannte eine 38-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des Ford auf. Im Auto der Unfallverursacherin befand sich zum Unfallzeitpunkt ihr Kind auf dem Rücksitz. Die 33-Jährige wurde nach der Kollision mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Unfallverursacherin und ihr Nachwuchs blieben unverletzt. An den Pkws entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.. Am Montagnachmittag um 17:10 Uhr befuhr eine 64-jährige Fahrradfahrerin die Löherstraße von der Willigisbrücke kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bewegte sich die Radlerin nahe am Gehweg. Hierbei kam es zum Kontakt mit dem Randstein des Bürgersteigs, weshalb die 64-Jährige alleinbeteiligt von ihrem Zweirad auf die Fahrbahn stürzte. Die Dame wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Erstversorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Sachschaden am Rad wird auf circa 50 Euro beziffert.Etwa eine halbe Stunde später kam eine 21-jährige Zweiradfahrerin ebenfalls beim Kontakt mit dem Bordstein in der Glattbacher Straße zu Fall. Die junge Frau kam ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg. Am Rad konnte vorerst kein Sachschaden festgestellt werden.Zu einem weiteren Fahrradsturz kam es am Montagabend gegen 22:00 Uhr auf der Hanauer Straße. Ein 44-Jähriger war mit seinem Fahrzeug stadteinwärts unterwegs. Beim Auffahren auf den Schutzstreifen für Radfahrer stürzte der Mann und zog sich eine schwere Verletzung zu. Mit einem Rettungswagen wurde der 44-Jährige ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.Ein 81-jähriger Mann zog sich am Dienstagmorgen bei einem Fahrradsturz in der Wermbachstraße eine schwere Verletzung zu. Der Rentner wollte die dortige Überquerungshilfe zu Fuß passieren, beim Absteigen von seinem Zweirad stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich schwer. Von einem Rettungswagen wurde er ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.. Eine 45 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr am Montagabend gegen 21:30 Uhr die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Maximilianstraße. Aus gesundheitlichen Gründen verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal in eine dortige Telefonzelle. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei weitere Insassin. Der 73-jährige Mitfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, er wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte zur Erstversorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die 72-jährige Insassin und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Am Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto wurde abgeschleppt. Die Telefonzelle wurde bei der Kollision aus der Verankerung gerissen, ein Straßenschild beschädigt. Der Gesamtschaden ist in beiden Fällen Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.. Am Montagmorgen zwischen 08:30 Uhr und 10:15 Uhr wurde ein schwarzer Audi A5 auf einem Supermarktparkplatz in der Würzburger Straße im Bereich des linken hinteren Kotflügels zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.. Am Montag zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein gelb-schwarzes Verkehrsschild mit der Aufschrift U2 und einem schwarzen Pfeil. Das Zeichen stand im Tatzeitraum in der Badergasse. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 70 Euro.Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.. Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bassenser Straße wurde am Montag zwischen 10:40 Uhr und 13:05 Uhr die Beifahrertüre eines blauen VW Golf beschädigt. Vermutlich ein Türkontakt verursachte den Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmittag gegen 14:45 Uhr ein Kühlschrank auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße Am Geisberg in Brand. Die Hauseigentümerin brachte die Flammen selbst erfolgreich unter Kontrolle. Die Freiwillige Feuerwehr Goldbach rückte an, musste allerdings nicht mehr eingreifen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg